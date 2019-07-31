Yaz Kur'an Kursu öğrencileri Gölcük'te

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında Kutluhallar köyünde açılan Kur'anı Kerim öğrenme Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen piknik etkinliğini ziyaret etti.

Kaymakam Okatan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ile birlikte Gölcük Yaylası'nda Eğitmen Songül Gündüz nezaretinde piknik yapan Kur'anı Kerim öğrenme Kursu kız öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Okatan, etkinliği düzenleyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Var'a ve Eğitmen Songül Gündüz'e teşekkür etti.