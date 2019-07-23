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Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine şehitlik anlatıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Yaz Kur’an kursu öğrencilerine şehitlik konulu seminer verildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Yaz Kur'an kursu öğrencilerine şehitlik konulu seminer verildi.


Şaphane ilçe Müftülüğü Yaz Kur'an kursu öğrencilerine, Müftülük Konferans Salonu'nda verilen seminerde şehitlik ile ilgili sinevizyon izletildi.


Daha sonra Şaphane İlçe Müftüsü Metin Çelebi, öğrencilere yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz şehitleri konuları hakkında bilgiler verdi. Seminer sonunda öğrenciler tarafından, tüm şehitler için sure okunup dua yapıldı.

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