Yaz spor kurslarında ‘kitap okuma saati'

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen yaz spor kurslarında, futbol antrenmanları öncesi ‘kitap okuma saati' etkinliği yapıldığı bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Belediye işbirliği ile ücretsiz olarak düzenledikleri yaz spor kurslarında, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, futbol antrenmanları öncesinde kitap okuma etkinlikleri yapıldığını ifade etti. Sapmaz “ İlçe stadımızda düzenlenen yaz spor kurslarında, geleceğimiz olan gençlerimize futbol antrenmanı öncesi kitap okuma saati uygulaması başlatan, gençliğin eğitimi ve spor öğretimine katkı sağlayan Antrenör ve eğitmen Mustafa Madan hocamıza, Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz” dedi.