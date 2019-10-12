Yazar Hayati İnanç: "Askerlerimize dua edelim"

Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, "Can Veren Pervaneler" konulu konferans verdi.

Pazarlar Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği program, Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Eğitimci yazar Hayati İnanç hocamızı ilçemizde misafir etmekten dolayı gururluyuz. Belediyemizin tüm hizmetleri devam ederken böyle faaliyetlerinde devam etmesi için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Konuşmasında Barış Pınarı Harekatının başladığına değinen Hayati İnanç, ”Allah mahcup etmesin, ordumuza dualarımızla yardım edelim. Bol bol dua edelim. Bilenler Fetih Suresini okusun. Bizler tarihte hiçbir yere işgal amacıyla gitmedik” diye konuştu.

Eğitimci Yazar Hayati İnanç, konferans sonunda 'Can veren pervaneler' kitap serisini okurları için imzaladı.

Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans salonundaki konferansa; pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, daire amirleri, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda izleyici katıldı.