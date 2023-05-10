Yazar Öğretmen Muhammed Fatih Ünver: 'Vatana hizmet yazarak da olur'

Çocukluktan beri hayali olan yazarlık mesleğine “Allah'ı mı arıyorsun?" isimli kitabıyla adım attığını söyleyen Muhammed Fatih Ünver, ”Hedefim her yaştan insana özellikle de ortaokul ve lise dönemindeki gençlere Allah'ı yalın ve doğal bir dille anlatmak ve topluma yazarak faydalı olmak. Halen ikinci kitabımın hazırlıklarını sürdürüyorum. Vatana hizmetin yazarak da olabileceği inancındayım” dedi.