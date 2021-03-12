Yazarlar Birliği'nden esnafa 500 adet “İstiklal Marşı” tablo hediye

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türkiye Yazarlar Biriliği temsilciliği tarafından 500 esnafın işyerine İstiklal Marşı tablosu asıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı sebebiyle gerçekleştirilen etkinlik, esnaf tarafından takdirle karşılandı.

Türkiye Yazarlar Biriliği Simav temsilcisi eğitimci yazar Yaşar Bozyiğit, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında, hizmet düşüncesiyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Bozyiğit “ Milli birlik ve beraberliğin yanı sıra bağımsızlığı da anlatan İstiklal Marşı'mızın ruhuna uygun olarak davranıyoruz” dedi.

Simav esnaflarından Zeki Şen, iş yerine asılan İstiklal Marşı için gurur duyduklarını belirtti.