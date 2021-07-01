Yedi Göller ilaçlandı

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri planlanan program dahilinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dün Kent Park, İnköy ve TOKİ sulama kanallarında yapılan ilaçlama çalışmaları, bugün de Yedi Göller ve çevresinde devam etti. Mahallelerde, yeşil alanlarda, park ve bahçelerde oluşabilecek sinek ve diğer uçkunların, önüne geçmek adına yapılan ilaçlamalarla, Kütahyaların rahat bir yaz sezonu geçirecek. Planlanan program doğrultusunda diğer mahallelerde ve yeşil alanlarda rutin olarak yaz aylarında ilaçlamaların devam edeceği belirtildi.