Kütahya Yedigöller Rekreasyon Alanı'ndaki üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Toplam 255 bin metrekarelik alanda süren çalışmalarda üst yapı imalatlarında önemli aşama kaydedildi. Aydınlatma ekipmanlarının tamamlandığı proje alanında sosyal donatı alanlarının montajında sona doğru gelinirken bir taraftan da oyun gruplarının kurulumuna başlanacak. Yedigöller Rekreasyon Alanı'yla her türlü sosyal ve kültür faaliyette kullanılabileceğimiz bir alan şehre kazandırılmış olacak.

Yedigöller Rekreasyon Alanı'nda; eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.