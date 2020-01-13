Yem bitkisi ekimine tohum desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yaklaşık 40 bin büyükbaş, 80 bin küçükbaş hayvan mevcudu bulunduğundan, Kütahya'nın en çok hayvan varlığına sahip ilçesi olduğu belirtildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, kırsal kesimde yaşayan insanların en önemli geçim kaynağı hayvancılık faaliyeti için, yem giderlerinin çok önemli olduğunu belirtti. Tokdemir, “Hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yetiştirilen yem bitkileri, hayvan beslemede çok önemlidir. Yem bitkisi olarak yonca, silajlık mısır, fiğ, korunga ve yulaf ekimi, hayvan yetiştiriciliğinde maliyeti azaltarak hayvancılıktaki geliri artırmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılığı geliştirmek amacıyla verdiği doğrudan desteğin yanı sıra yem bitkisi ekimi için de destek vermektedir. Simav'daki 15 bin 500 dekar için, 2019 yılında 1 milyon 85 bin TL yem bitkisi desteği yapılmıştır. 10 dekarın üzerinde yem bitkisi eken çiftçilere, dekar başına sulu yoncaya 90 TL, kuru yoncaya 40 TL, tek yıllık yem bitkilerine 60 TL, silajlık sulu mısıra 100 TL, silajlık kuru mısıra 40 TL verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteğin yanı sıra Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden ve hazırladığımız projelerle, çiftçilerimize ücretsiz yem bitkisi tohumu veriyoruz. İlçemizde yaklaşık 50 bin dekar alana, ekim alanı 10 dekarın altında olduğu için destekleme alamayan çiftçilerimiz tarafından yem bitkisi ekimi yapılmaktadır. 2020 yılında bu çiftçilerimize destek vermek amacıyla proje hazırlıklarımız devam etmektedir” dedi.