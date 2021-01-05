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"Yeni fikirlere her zaman açığız"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yeni yıl toplantısı gerçekleşti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yeni yıl toplantısı gerçekleşti. Toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu yeni yılda planlanan projeler hakkında bahsederek, “Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız” dedi.


SBF'nin düzenlediği yeni yıl toplantısına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, bölüm başkanları, öğretim elemanları ve idari personel katıldı.


15 yıllık eylem planı hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Kavuncu, KSBÜ'nün bölgesel kalkınma üniversitesi projesi kapsamında etkili çalışmalara devam edildiğini vurguladı. Rektör Kavuncu, “Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız. Sizlerden geri bildirimler bekliyoruz ve gelecek yeni fikirlere açığız. Üniversite olarak çok daha iyi yerlere ulaşacağımıza inanıyorum.” İfadelerini kullandı.


SBF Dekanı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders toplantının sonunda, “Rektör Hocamıza SBF'ye emekleri için teşekkür ederiz. Projelerin birçoğunun bizim fakültede olması bizler için sevindirici.” şeklinde konuştu.


Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selmin Şenol ise gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Rektörümüzün dediği gibi bölgesel kalkınma yolunda çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Hedefimizi bilmeli ve o hedefe yaklaştıracak çalışmalar yapmalıyız.”

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