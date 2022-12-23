Yeni geliştirilen ameliyat tekniği başarıyla uygulandı

Sporcularda görülen ön çapraz bağ yırtığı için yeni geliştirilen ameliyat tekniği Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de başarıyla uygulandı.

Ortopedi ve Travmatoloji AD'nin daveti üzerine toplantıya katılan Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kocabey literatüre kazandırdıkları cerrahi tekniğin detaylarını paylaştı. Prof. Dr. Kocabey “Patelladan kemik almadan ve kaval kemiği içine sıkıştırıcı vida atmaya gerek kalmadan uygulanan teknik ile hem ameliyat sonucunda patella kemiği hasarlanmadığı için diz önü ağrısının ve kemik hasarlanmasının önüne geçiyoruz hem de ameliyat sırasında daha az implant kullanarak daha ucuz maliyetin önünü açmış oluyoruz.” şeklinde konuşarak, bunların dışında meslektaşlarıyla yaptıkları ameliyatlarda hastaların dizlerinde daha az şişlik ve daha az ağrı gözlemlediklerini ifade etti.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan KSBÜ Ortopedi ve Travmatoloji AD Başkanı Doç. Dr. Nihat Demirhan Demirkıran ise, “Yapılan eğitimler; hastanemize civar illerden gelen ortopedi ve travmatoloji uzmanları, fizik tedavi hekimleri ve fizyoterapistler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Geçtiğimiz mayıs ayında TUSYAD Menisküs Kurulu ile başlattığımız etkinliklerin devam etmesini planlıyoruz. KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Algın, Hastane Başhekimi Dr. Ögr. Üyesi Sertaş Erarslan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.