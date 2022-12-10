"Yeni grup yolunun inşaatına bir an önce başlansın"

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine Abaş ve Emrez köyünün muhtarları, 18 köyü ilgilendiren yeni bir grup yolu yapılacağını belirttiler. Muhtarlar, söz konusu inşaatın bir an önce başlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yaklaşık 11 kilometre uzunluğundaki yoldan Gövem, Yaylababa, Pullar, Bayat, Musaköy, Senişler, Emrez, Abaş, Çömlekci, Çakmak, Saray, Gökler, Bayramşah, Pazarcık, Karadiğin, Ortaca, Dereköy ve Kureyşlar köyü sakinlerinin yararlanacağı belirtildi.

Mevcut yolun virajlı ve yetersiz olduğunu belirten Abaş köy muhtarı Şaban Yeşil, "Yeni yol için Kütahya İl Genel Meclisi'nden onay çıktı. Hatta Kumarı ve Yaylıbaba köyü arasında inşaat tamamlandı, yeni yılda da asfaltı atılacak. Bu yolun devamı olarak 11 kilometre uzunluğu olan ve 18 köyün kullanacağı yolun inşaatının bir an önce başlamasını istiyoruz" dedi.

Emrez köyü muhtarı Abdullah Kayacan da, yeni yolun tamamlanmasıyla mesafenin en az 5 kilometre daha kısalacağını ifade etti. Kayacan, "İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz yeni yol güzergahının yatırım planına alındığını söyledi. Mevcut yolumuz virajlı Söz konusu yolun inşaatına başlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak, yeni yol güzergahının belirlendiğini ve inşaat çalışmalarının startı için konunun yakın takipçisi olduğunu dile getirdi.