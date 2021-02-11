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Yeni jeotermal sahası arama ve geliştirme toplantısı

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’daki yeni jeotermal sahası arama, geliştirme, iyileştirme ile verimliliği artırma çalışmalarıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'daki yeni jeotermal sahası arama, geliştirme, iyileştirme ile verimliliği artırma çalışmalarıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında yapılan toplantıya Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Özel İdaresi Ruhsat Şube Müdürü Yusuf Ömür, Simav Belediyesi Jeotermal Teknik Nezaretçisi Jeoloji Mühendisi İsmail Uğurlutiryaki katıldı.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yapılan toplantıda jeotermal kaynak elde etme amacına yönelik çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.


Başkan Biçer, “Simav'da jeotermal sahası arama, geliştirme, iyileştirme ve verimlilik artışı ile ilgili konularda, oldukça verimli geçen toplantı için Kütahya Valisi Ali Çelik'e ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.


Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, gelecek nesillere bırakılacak, sürdürülebilir ve daha verimli bir jeotermal enerji kaynağı için çalıştıklarını ifade etti.

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