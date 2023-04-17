Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Derneği'nden çocuklara Ramazan sürprizi

Çocukların büyük bir heyecanla izlediği oyuna, aileleri de eşlik etti.

Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Derneği, Kütahya'nın tanıtımı için önemli bir görev üstleniyor. Kütahya'nın doğası yanı sıra kültürel ve tarihi geçmişini de tanıtan dernek, 10 Mart 2023 tarihinden itibaren dernek faaliyetleri için Yahya Efendi Konağı'nın kapısını açtığı ifade edildi.

Derneğin düzenlediği aktivitelerin devam edeceği belirtildi.