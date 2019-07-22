İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni ürün yaş fındık tezgaha indi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki semt pazarında kilosu 10 TL’den satışa sunulan dış kabuğundan ayrılmamış yeni ürün fındık adeta kapışılıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki semt pazarında kilosu 10 TL'den satışa sunulan dış kabuğundan ayrılmamış yeni ürün fındık adeta kapışılıyor.


Fındık satıcısı Ali Baş, Sakarya'dan getirdiği yeni ürün yaş fındığın kilosunu geçen yılki fiyat olan 10 TL' den satışa sunduklarını söyledi.


Ucuz olması nedeniyle yaş fındığın kısa sürede tükendiğini belirten Baş," Kabuklu yer fıstığı bile 25 TL'ye çıkarken, yeni ürün kabuklu fındığı 10 TL, gibi makul bir fiyattan satmamız halkın tercih sebebi oluyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.