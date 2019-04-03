Yeni yapılan Gazi Kemal İlkokulu bu ay eğitime başlıyor

Kütahya'nın Emet İlçesinde 2017 yılı Eylül ayında inşaatı başlayan 16 derslikli Gazi Kemal İlkokulunun bu ay içerisinde hizmete gireceği açıklandı.

Okuldaki çalışmaları yerinde inceleyen Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yapmış olduğu açıklamada, “ Gazi Kemal İlkokulumuz İlçemiz için büyük bir kazanç oldu. 16 derslikli olan bu okulumuzdan bir çok öğrencimiz istifade edecek. Okulumuzda ayrıca, 264 kişilik bir konferans salonumuz da mevcut. Bundan böyle etkinliklerimizin önemli bir kısmı daha modern ve geniş olan bu salonda yapılabilecektir. Okul bahçemizde spor tesisimiz de mevcut olup, eksiklikler en kısa zamanda giderilecektir. Ayrıca, “ Kendin Yap Projesi “ kapsamında, okulumuzun üst katında üç adet atölye yapmayı planlıyoruz. Robotik kodlama, maden teknoloji ve ahşap (mobilya) üzerine yapılmasını planladığımız atölyeler, projelerimizin onaylanması halinde, Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle gerçekleşecektir. Gazi Kemal İlkokulumuzun ilçemiz halkına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. “ İfadelerini kullandı.