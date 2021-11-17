Yeni yılın bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği ikinci olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği ikinci olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Didem Dinç Özay, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Şen, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda 2022 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesi oy birliği ile görüşülüp kabul edildi.