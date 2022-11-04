Yenipazar: "Teknokentler OSB'ler için fırsat"

OSB'nin tamamlanan, devam eden, planlanan iş ve işletmelerle ilgili bilgilendirme toplantısında konuşan Yenipazar, "Organize sanayimizin girişinde bir teknokentimiz var. Biz de firmamız olarak bu teknokentin üyesi ve ortağıyız. Teknokentler aslında organize sanayi bölgeleri için çok önemli merkezlerdir. Biz başta bir güzel karar almışız o bölgeyi Teknokent'e tahsis etmişiz. Epey uzunca bir süre istenilen yere gelemedi, ancak netice itibarıyla bugün tamamen dolmuş durumdadır ve tahmini olarak 40 civarında orada küçük yatırımcı var. Bizler de orada Ar-Ge merkezleri oluşturabiliriz orada çalışmalarımızı gerçekleştirebiliriz orada bununla alakalı olarak mevcut oradaki arkadaşlar ile görüşebiliriz. Daha önce pandemi döneminde oranın tanıtımı ile alakalı interaktif toplantılar yapmışlardı yine her isteyen firmaya teknokentler konusunda bilgi vermeye açık bir yerdir. Biz de inşallah teknokente ilgisiz kalmayalım organize sanayi bölgeler açısından önemli olan teknokentler bir fırsat biz de bu fırsattan iyi değerlendirmeliyiz. İnşallah yanına da yeni bir teknokent inşasına başlamış durumdayız, teknokentimiz yakın zamanda iki katına çıkacak. Şu an 40 civarında firma var ise yakın zamanda 100 civarında küçük çaplı ya da büyük çaplı firmalar orada bulunacak bu bizim organize sanayimiz açısından büyük bir değer bunu da inşallah farkına varalım. Bu konunun altını çizmek istedim siz değerli arkadaşlarımız firma temsilcilerimiz orayı ziyaret ederek orada ne gibi çalışmalar yapabileceklerini bakmış olurlar" ifadelerini kullandı.