Yere düşün yapraklar güzel görüntüler oluşturdu

Kütahya Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda yere düşen yapraklar güzel görüntüler oluşturdu.

Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ve bünyesinde bir çok tarihi yapıyı barındıran kentte, ağaçların yapraklarının sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara bürünüp tarihi dokuyla bütünleşmesi farklı bir güzellik sunuyor.

Kütahya'nın sembollerinden Çinili Camii ve çevresinde oluşan renk cümbüşü, bölgeye ayrı bir renk kattı.