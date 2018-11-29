Yerel medyanın problemleri tartışıldı

Kütahya Gazeteciler Cemiyetinin önderliğinde Hilton Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, Gazeteciler Cemiyeti Konfederasyon Başkanı Nuri Kolaylı, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Abdioğulları, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Ege Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, gazete sahipleri ve çalışanlar katıldı.

Kütahya'da faaliyetlerini sürdüren yerel gazetelerin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Gazeteciler Cemiyeti Konfederasyon Başkanı Nuri Kolaylı, "Bugüne kadar Anadolu basını lehine alınan kararlarda sizlerden aldığımız geri dönüşleri Basın İlan Kurumu'na taşıyoruz" diye konuştu.

Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Abdioğulları da, federasyon yoluyla gazetecilerin sorunlarının çözümü noktasında önemli aşamalar kaydedildiğine dikkat çekti.

Gazetelerin bir kamu görevi ifa ettiğine dikkat çeken Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ise, genel kurulun ardından mevzuatta yapılan değişikleri paylaşarak, “Yerel basının baskı ve kağıt giderlerindeki maliyetlerini azaltmak amacıyla gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında gazeteler lehine önemli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirdi. Asgari ilan alma şartlarında önemli kolaylıklar, gazetelerin yüz ölçümleri konusunda rahatlamaları, fiili satış noktalarında ve fiilî satış konusunda kolaylıklar sağlandı. Bizler yeni fiyat tarifesi, sorunların çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel basınımızın ayakta kalması adına da çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı. (EFE)