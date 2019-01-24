Yerel projeler tanıtıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Yerel projeleri' tanıttı.

Sinevizyon gösterimi ile başlayan ve projelerin tanıtımıyla devam eden programda Kütahya'da bir yılda 221 genç çiftçiye 6,6 milyon TL destek verildiği, 9 bin gıda denetimi yapıldığı ve 355 bin ton süt, 12 bin ton kırmızı et, 3 bin ton beyaz et üretimi gerçekleştirildiği açıklandı.

2019 yılı tasarruf yılı olmasına rağmen bütçenin 2018 yılına göre üç kat artırıldığını belirten Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Kurt, “Bu anlamda bununla yetinmeyerek yerel proje rezervlerimizden 3 adet projemiz bakanlık tarafından desteklenmiştir. 14 yerel projeye uygulama gerçekleştirilecek ve 1,2 milyon TL kaynak tahsisi sağlandı” dedi.

2019 Yılı Yerel Projeler Tanıtım Programı, Sürü Yönetim Sertifika Töreni ile Kimyasal Kullanmadan Arıcılık Yapmak ve Apiterapi Projesi kapsamında kadın girişimci Kadriye Semercioğlu'na plaket takdim edilmesiyle sona erdi.