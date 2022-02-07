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Yerli aşı Turkovac Kütahya'da uygulanmaya başlandı

Kütahya SBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yerli aşı Turkovac’ın uygulanmaya başlandığı bildirildiYerli Turkovac aşısı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rezidans Konakta bugün uygulanmaya başlandı.

Kütahya SBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yerli aşı Turkovac'ın uygulanmaya başlandığı bildirildi


Yerli Turkovac aşısı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rezidans Konakta bugün uygulanmaya başlandı. Aşı olmak isteyen vatandaşlar randevu alarak aşılarını yaptırabilecekler.

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