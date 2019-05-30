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Yerli kiraz tezgahlardaki yerini aldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde bu yılın ilk kirazı pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yılın ilk kirazı pazar tezgahlarındaki yerini aldı.


Kiraz satıcıları fiyatlardan memnun olduklarını belirtti. Kiraz üreticisi ve satıcısı Halil Sevgi, ihracatın fazla olması halinde kiraz fiyatlarını artabileceğini ifade etti. Sevgi “Karataş yöresinin kirazı toplanmaya başladı. Birinci sınıf Napolyon cinsi kirazlar toplandığında yurt dışına ihraç ediliyor. Kendi bahçemizdeki kiraz ağaçlarını bakımını eşim Şaziye Sevgi ile birlikte yapıyoruz, pazarda 7,5 ile 10 lira arasında kiraz satışımız oluyor” dedi.


Nurullah Gündoğan, satın aldığı kirazın kendi yörelerine ait olduğunu belirterek, 15-20 gün sonra çıkacak birinci kalite Napolyon kirazların satışını beklediklerini söyledi.

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