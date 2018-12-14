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Yerli malı haftasında öğrencilere tarhana çorbası ikram edildi

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde Beslenme Dostu Okul projesi ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Pazarlar İlkokulu’nda “Tarhana Çorbası İçme” etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Beslenme Dostu Okul projesi ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Pazarlar İlkokulu'nda “Tarhana Çorbası İçme” etkinliği düzenlendi.


Pazarlar İlkokulu öğrencilerine okul personelinin hazırlamış olduğu Pazarlar'ın doğal tarhanasından ikram edildi. Etkinliğe Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem Ural da katıldı.


Amaçlarının soğuk kış gününde öğrencilere çorba ikram ederek sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak olduğunu belirten Pazarlar İlkokulu Müdürü Mehmet Yüksel, "Yerli Malı Haftasında öğrencilerimize sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yaptık Okulumuz öğretmen ve personeline teşekkür ederim" dedi.


Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, etkinlerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Sevgi, doğal beslenme alışkanlığının böyle etkinliklerle öğrencilere kazandırılabileceğine dikkat çekti.(MB-EFE)

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