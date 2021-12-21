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'Yerli Malı Haftası'nı coşkuyla kutladılar

Kütahya Belediyesi Gündüz Bakım Çocuk Evi’nde, ’Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ etkinliği düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Gündüz Bakım Çocuk Evi'nde, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliği düzenlendi.


Kütahya Belediyesi bünyesinde başarılı nesillerin yetişmesine destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Kütahya Belediyesi Gündüz Bakım Çocuk Evi öğrencileri, haftayı coşku ile kutladı.


Öğretmenlerin nezaretinde hazırlanan yiyecekleri hep birlikte afiyetle yiyen miniklere haftanın önemi de anlatıldı.

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