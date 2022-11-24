Yerli tohumla dev kabaklar yetiştiriyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üretici olan Halil Sezer, tarlasında 20 ile 30 kilo arasında değişen dev bal kabakları yetiştirdi. Halil Sezer, Kuruçay mevkiinde bulunan tarlasında hayvan gübresi ve yerli tohum kullanarak 20-30 kiloluk dev bal kabakları yetiştirdi. Her sene olduğu gibi bu sene de bal kabağı ekiminde yerli tohum kullandığını ifade eden Sezer, " Bal kabaklarının yetişme aşamasında hayvan gübresinden başka gübre kullanmadım. Fakat bu sene çok daha bol ve büyük olması görenleri çok şaşırttı. Tamamıyla organik bal kabaklarını hasat edip evime getirdim. Kabaklar büyük ve lezzetli olduğu için beğenilerek tüketiliyor. " sözlerini kullandı. Kabaklardan her sene alan Samet Güngör ise oldukça beğendiğini ifade etti.