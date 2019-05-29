Yerli ürün pazara indi fiyatlar düştü

Kütahya'da 5 asırdır hizmet veren Emet açık pazarında yerli üreticilerin yetiştirdiği ürünlerin pazar tezgahında yerini almasıyla fiyatlarda yarı yarıya düşüş gözlendi.

Osmanlı döneminden bugüne bölgenin en büyük pazarlarından biri olarak bilinen ve çevre illerden esnafların satış için tezgah açtığı Emet pazarında, yerli üretici de satışlara başladı. Mevsimsel şartların da düzelmesiyle ürünlerin çeşitliliğinde artış yaşanırken haftalar öncesinde ateş pahası olan meyve ve sebzelerin fiyatları da düştü. Pazar esnafları yaptıkları açıklamalarda, "Geçen hafta 5 lira olan biber, yerli esnafın pazara tezgah açmasıyla 2 liraya düştü. 2 hafta önce 5 lira olan domates 2 lira, aynı şekilde marul 4 liradan 1 liraya, maydanoz da 50 kuruşa kadar düştü. Bu durum bayram öncesi pazarın hareketlenmesine ve vatandaşın yüzünün gülmesine neden oldu. Biz işlerimizden memnunuz. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Hasan Uyanık yaptığı açıklamada, "Kendi yetiştirdiğim taze soğanı pazarda 1 lira 50 kuruştan satıyorum" dedi.

80 yaşında kendi ürettiği ürünleri açtığı tezgahta sattığını belirten Ahmet Gökduman da "Yerli malımız çıktı, üretmeye başladık. Allah nasip ederse bayrama kadar devam edeceğiz. Bayramdan sonra da satışlarımızın devamı gelecek" şeklinde belirtti.

Emet pazarında yumurta 1 yıldır 40 kuruştan satılırken, bayram şekerleri 10 - 15 TL'den, bayramlık kuru baklavaların tepsisi ise 35 TL'den satılıyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik alana kurulan tarihi pazarda giyim tezgahlarına ilginin de bayram dolayısıyla yoğun olduğu görüldü.