Yerli ürün takası

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden Sofular İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile Tekirdağ Hüseyin Pehlivan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri arasında Yerli Malı Haftası münasebetiyle yerel ürünlerin takası yapıldı.

Sofular İlkokulu ile Hüseyin Pehlivan İlkokulu arasında yapılan yerel ürün takasında Hüseyin Pehlivan ilkokulu Tekirdağ yöresine ait çiçek yağı, mantı, gündöndü, mangır, kesme, üzüm suyu, peynir helvası, el dokuması ürünleri Sofular İlkokulu'na hediye ederken, Sofular ilkokulu öğrencileri de çini tabak ve bardak, vişne marmeladı, fasulye, nohut, haşhaş, susam, kabak, köy ekmeği , şalvar gibi yerel ürünler gönderdi.

Görüşlerini aldığımız 4. Sınıf Öğrencisi Dilber Karaköse, "Tekirdağ Hüseyin Pehlivan ilkokulu ile okulumuz arasında güzel bir bağ kuruldu. Yörelerimize ait ürünleri karşılıklı takas ederek birbirimizle paylaştık. Artık Tekirdağ'da birçok arkadaşımız var. Tekirdağ Hüseyin Pehlivan ilkokuluna teşekkür ederim" dedi.

Sınıf öğretmeni Habibe Doğruoğlu, "Projede emeği geçen Meral İşbilen öğretmenimize ve öğrencilerine çok teşekkür ederim. Bu ürünlerin hazırlanmasında bize destekte bulunan velilere minnettarız. Bu projeyle öğrencilerimizi yerli malına özendirmeye çalıştık. Öğrencilerin istek ve gayretleri bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.(MB-EFE)