Yeşilay'dan Başkan Saraçoğlu'na ziyaret

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurulu ile yeniden Yeşilay Kütahya Şube Başkanlığına seçilen Nuri Çetin ve yeni yönetim kurulu üyelerine 'hayırlı olsun' temennisinde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu çalışmalarında başarılar diledi.

Madde kullanımı noktasında Yeşilay Kütahya Şubesi'nin gerek eğitim gerek ise sporla üstün bir çalışma içerisinde olduklarına dikkat çeken Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, “Gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak, bu konuda çalışmaları daha etkin ve verimli kılmak adına çeşitli aktiviteler düzenliyor, ailelerimizle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu aktivitelerimiz içerisinde tasavvuf musikisinden, folklore ve spora kadar birçok dal yer alıyor. Çocuklarımızın eğitimin yanı sıra ailelerimizin de madde bağımlılığıyla mücadelede daha bilinçli olması için çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Bugün Yeşilay Kütahya Şubesi olarak kendi spor kompleksimizde 7'den 70'e dek 500 gönüllü gencimiz ve vatandaşımızla birlikte çeşitli spor branşlarında çalışıyor, ortak hareket ediyoruz” dedi.