İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilay'dan Vali Ali Çelik'e ziyaret

Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Valisi Ali Çelik’e ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Valisi Ali Çelik'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'in de yer aldığı ziyaret Vali Çelik'in makamında gerçekleşti.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, Yeşilay'ın önemine dikkat çekti.


Vali Çelik, bağımlılıklarla mücadelenin milli bir mücadele olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.