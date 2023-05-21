Yeşile bürünen Kütahya ilkbaharda bir başka güzel

Kütahya'da ilkbaharda tarihi yapılar ve kentin simgeleri, yeşile bürünen doğa ile birlikte doyumsuz manzaralar sunuyor.

Tarihi konakların bulunduğu Germiyan Sokak ve Maltepe Mahallesi'ndeki Çini Camii'nin yeşile bürünmüş hali, seyrine doyum olmayan bir görüntü sunuyor. 'Şehrin kalbi' olarak adlandırılan Hisar Kalesi'ndeki tarihi burçlar da ilkbaharın güzelliğinden nasibini alıyor. Burçların havadan çekilen görüntüleri hayranlık uyandırıyor. Zafer Meydanı'nda şehrin simgesi çinili vazo ve çeşmeler de hoş bir görüntü oluşturuyor.

Kütahya'nın dört bir yanının ilkbaharla birlikte güzel görüntülere sahne olduğunu belirten vatandaşlar, "İlkbahar bu şehre gerçekten çok yakışıyor. Ağaçların yeşil ve çiçeklerle kaplı durumu kartpostallık görüntüler oluşturuyor, insan izlemeye doyamıyor" dediler.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya'nın Türkiye'de en fazla ormanlık ve yeşil alana sahip beşinci il olduğunu açıkladı.