‘Yetim kardeşlerine' sahip çıkıyorlar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda İHH'nın "İyilikte yarışan sınıflar" sloganıyla yürüttüğü "Yetim Kardeş Projesi"ne öğrenciler, harçlıklarıyla tanımadıkları çocuklara destek veriyor.

İHH İnsani Yardım Vakfi´nca düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı´nca da desteklenen "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında öğrencilerin iki yetim kardeşlerine destek olmaya devam ettiklerini söyleyen Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,” Bu maksatla oluşturduğumuz köşede yer alan kumbaralarda biriktirilecek paralar, 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı boyunca her ay düzenli olarak, ilgili hesaplara yatırılmaya devam edecektir. Tamamen gönüllülük esasına göre katkı sağlayan öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi. (MA-EFE)