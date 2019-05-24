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Yıl boyu yapılan eserler beğeniye sunuldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları eserler oluşturulan sergi ile 2 gün boyunca sanatseverlerle buluştu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları eserler oluşturulan sergi ile 2 gün boyunca sanatseverlerle buluştu.


Tavşanlı Özel İsabet Okulları ve Gülbahçesi İlkokulu işbirliği ile Cumhuriyet Meydanında hazırlanan sergi sahura kadar açık kaldı. Bu sene 4'üncüsü açılan sanat sergisine ilgi de oldukça yoğundu. Sergiyi dolaşan vatandaşlar, emek verilerek hazırlanmış eserleri incelemekten büyük keyif aldıklarını ifade etti. Bazı öğrenciler ise yapılan yağlı boya tablolardan kendilerine örnek çıkardıklarını, farklı çalışmaları kendilerinin de deneyeceklerini söylediler.


Açılan sergiyle ilgili öğretmenlerden Veysel Bilgiç, "Okulda derslerde sadece soyut olarak kalmıyor çalışmalar, bu şekilde somutlaştırıyorlar. Değerler eğitiminde materyal olarak, görsel sanatlar olarak hocalarımızın yönlendirmesi ile tamamlıyorlar. Bu konuda, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve bu serginin açılmasında bizlere katkı sağlayan idarecilerimize de teşekkür ederiz" diyerek çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

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