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Yıldırım düşme anı fotoğraf karesine yansıdı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy mermer ocağı mevkiine yıldırım düşmesi, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy mermer ocağı mevkiine yıldırım düşmesi, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.


Bölgede aktif olarak faaliyet halinde olan, Yeniceköy Mermer ocağına çok yakın olan ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Emet Orman İşletme Müdürlüğü yangın müdahale ekipleri çok kısa sürede yangına müdahale etti ve yangın küçük bir alanda büyümeden söndürüldü. Yıldırım düşme olayının, faaliyet halinde olan mermer ocağına çok yakın düşmesi kısa süreli paniğe yol açtı. Olayda can yada mal kaybı olmadığı bildirildi.

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