Yıldız: "Kütahya'ya hizmetlerimiz artarak devam ediyor"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Avşar deresi ıslahı kıyı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Kütahya'da baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye, vatandaşları taşkınların vereceği zararlardan korumaya devam ettiklerini belirten Genel Müdür Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Avşar Deresi ıslahı kıyı ve çevre düzenlemesi işinin tamamlanması ile olası bir taşkın durumunda Altıntaş ilçe merkezinin taşkından korunacağını söyledi.

Müdür Yıldız, “Bin 150 metre harçlı pere kanal, 190 metre dik duvarlı çift taraflı beton kanal, 15 metre genişliğinde 1,80 metre yüksekliğinde çift kapaklı beton kabartma tesisi, 730 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde taban kaplama betonu, 1 adet mevcut köprü genişletmesi ve bin 150 m kanal korkuluğu montajının tamamlanmıştır. Mansapta 350 metre uzunluğunda istifli taş tahkimat, 1 adet 3 açıklıklı köprü, göl aynası rekreasyonu için 215 metre ışıklı korkuluk montajı yapılacaktır. Avşar Deresi Islahı Kıyı ve Çevre Düzenlemesi işinin fiziki olarak yüzde 90 gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam 6 milyon TL'ye mal olacak çalışmaların 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüz Kütahya'ya yaptığı yatırımlarla Kütahya'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam etmektedir. Kütahya'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır” diye konuştu.