YÖGEP ve DÖGEP Nisan ayı toplantıları gerçekleştirildi

İmam Hatip ortaokulları ve İmam Hatip liseleri yöneticilerine yönelik "Yönetici Gelişim Programı" (YÖGEP) Nisan ayı toplantısı, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Zoom üzerinden yapıldı. Toplantıda, Türkiye'nin din eğitimine, ilmi, tarihi ve kültürel mirasına katkıda bulunan medeniyet öncüleri, alimler, bilim insanları ve öncü şahsiyetler ile eğitim camiasına örnek çalışmalarıyla ilham veren ve iz bırakan eğitimciler, eğitim yöneticilerinden Celalettin Öktem'in, İmam Hatip okullarının açılması ve yaşatılması için yaptığı çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Zoom üzerinden yapılan toplantıya Şube Müdürü Rıdvan Acar da katıldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) ilkokul, ortaokul ve lise gruplarına ayrılarak her gruptan belirlenen bir okul koordinatörlüğünde yapıldı. İlkokul grubuna Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul grubuna Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Lise grubuna ise Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatör okul olarak ev sahipliği yaptı. Zoom üzerinden yapılan DÖGEP Nisan ayı toplantılarında, Anadolu İmam Hatip liseleri ve İmam Hatip ortaokulları tanıtım sunularının incelemesi yapılarak, okullarda gerçekleştirilen özgün ve örnek uygulamalar tanıtım linklerinden çevrim içi olarak katılımcı öğretmenlere tanıtıldı.