İhlas Haber Ajansı

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Yoğun kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kütahya’nın Domaniç ilçesi bin 500 rakımlı Kocayayla geçidi’nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi bin 500 rakımlı Kocayayla geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar karın keyfini yaşıyor.


Domaniç dağlarında bulunan sokak hayvanları ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından besleniyor.


Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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