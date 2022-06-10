YÖK Başkanı Özvar: "Artık yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim"

Dr. Erol Özvar, Kütahya'da yaptığı açımlamada, yeni akademik yılda üniversitelerde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.

ADIM Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısı'na katılmak üzere Kütahya'ya gelen Özvar, Hisarlı Ahmet Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Özvar, üniversitelerde artık yüz yüze eğitime geçileceğini belirtti. Online veya dijital eğitim öğretim imkanlarından da istifade etmeye devam edeceklerini ifade eden Özvar, "Uzun sayılabilecek bir salgın dönemi sonrasında, 2022-2023 yeni akademik yılına yaklaşıyoruz. Artık finaller üniversitelerimizde başlamış vaziyette ya da başlamak üzere. Bir kısmında bittiğini artık bütünleme sınavlarının başladığını biliyorum. Tabi yeni akademik dönem önümüzde, eskisini arkamızda bırakacağız. Yeni döneme eğer sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa, inşallah eskisi gibi, salgından ari, pandemiden bağımsız bir şekilde yeni akademik yıl açılışına kavuşacağız. Üniversiteler olarak akademik yıl başlamadan önce gerek üniversiteler gerekse YÖK olarak bu konuda tedbirler almaya başladı. YÖK olarak, değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık, yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim. Önümüzdeki dönemden itibaren inşallah, yüz yüze eğitim son içinde bulunduğumuz dönemde olduğu gibi yüz yüze ile eğitim öğretime başlayacağız.Uzun bir aradan sonra, yüksek öğretim kurumlarımızda, üniversitelerimizde, kampüslerimizde, öğretim elemanlarımızla, hocalarımızla, öğrencilerin dershanede, derslikte bir araya gelmelerini, buluşmalarını önemsiyoruz" yeklinde konuştu.

Özvar'a sempozyum sonrası Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu tarafından hediye takdim edildi.