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YÖK Engelsiz Üniversite Bayrakları DPÜ'de dalgalanıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde 14 bayrakla birinci olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bayraklarına kavuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde 14 bayrakla birinci olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bayraklarına kavuştu.


Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel olanaklarla ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi video konferans yoluyla düzenlenen ödül töreninde kazandığı 14 bayrakla birinci ilan edilmişti.


YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın ödül töreninde akademik ve idari birimlerin kazandıkları bayrakların en kısa sürede Dumlupınar Üniversitesine ulaştırılacağını söylemesinin ardından kazanılan bayraklar Rektörlüğe ulaştı ve kazanan akademik birimlere verilmeye başlandı.




“Bayraklar göndere çekiliyor”


Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay, Mekanda Erişilebilirlik alanında ödül kazanan Mühendislik Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokuluna turuncu bayraklarını teslim etti ve sertifikalarını sundu.


Düzenlenen törenle akademik birimlerin kazandığı bayraklar göndere çekildi. Rektör Kazım Uysal, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Atilla Batur ve Ali Osman Altınay'ın katıldıkları Mühendislik Fakültesindeki törene Fakülte Dekanı Prof. Dr. İ. Göktay Ediz, Yabancı Diller Yüksekokulundaki törene ise Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kaan Erarslan eşlik etti.

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