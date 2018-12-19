YÖKAK DPÜ'deki Saha Ziyaretlerini Sürdürüyor

Alınan bilgiye göre, ziyaretler kapsamında YÖK kalite süreçlerini tamamlayarak Dumlupınar Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne gelen Prof. Dr. Sultan Taşçı başkanlığındaki 7 kişilik YÖKAK Değerlendirme Takımı, ilk görüşmesini Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le gerçekleştirdi. Görüşmede üniversitenin kalite güvence sistemine ilişkin konular ele alındı.

YÖKAK Değerlendirme Takımı ziyaretlerinin ilk gününde ayrıca üniversitenin Senato Üyeleri, Yönetim Kurulu, Kalite Komisyonu, Dış Paydaşları ile Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleriyle bir araya geldi. İkinci gün Üniversitenin Enstitüleri ve Meslek Yüksekokullarında gerçekleştirildi. Günün ilk bölümünde Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Gediz ve Kütahya Teknik Bilimler MYO'nun akademik ve idari personelleri ve öğrencileriyle yapılan görüşmeleri, üniversitenin idari birimlerinin yöneticileriyle yapılan görüşmeler izledi. Günün son bölümünde ise YÖKAK Değerlendirme Takımı Üniversitenin Araştırma Merkezlerinin Müdürleri ile Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileriyle bir araya geldi.(EFE)