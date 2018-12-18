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YÖKAK'tan DPÜ'ye ziyaret

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) saha ziyaretlerinde bulundu.


YÖK kalite süreçlerini tamamlayan üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne gelen Prof. Dr. Sultan Taşçı başkanlığındaki 7 kişilik YÖKAK Değerlendirme Takımı, ilk görüşmesini Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le gerçekleştirdi. Görüşmede üniversitenin kalite güvence sistemine ilişkin konular ele alındı.


YÖKAK Değerlendirme Takımı daha sonra üniversitenin Senato Üyeleri, Yönetim Kurulu, Kalite Komisyonu, Dış Paydaşları ile Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleriyle bir araya geldi.(EFE)

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