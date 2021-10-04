YÖK'ten Emet MYO'ya “Engelli Erişilebilirlik” ödülü

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından Kütahya'nın Emet ilçesi Meslek Yüksekokuluna “Engelli Erişilebilirlik” ödülü verildi.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Emet Meslek Yüksekokulunu ziyaretinde ödülü okul yönetimine takdim etti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Bakır, “Yüksek Öğretim Kurulu, son yıllarda "Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim" başlıkları altında çalışmalar yaparak tüm yüksek öğretim kurumlarını öğrencilerimiz için erişilebilir kılmaya yönelik adımlar atmış, fiziki mekan düzenleme ve kapsayıcı tasarıma ek olarak eğitim programlarının erişilebilirliği ve tüm sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik konularını ele alarak tüm öğrencilerimizi kampüs yaşamına kazandırmak amacıyla kriterler belirleyip bu kriterleri teşvik edici ödüllerle ilişkilendirerek "Engelsiz Üniversite Ödülleri" vermektedir. Bu kapsamda Emet Meslek Yüksekokulumuz, “Engelli Erişilebilirlik” ödülü almaya layık görülmüştür. Ödül, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından okulumuza, yapılan bir törenle takdim edilmiştir. Bu ödülü bizlere layık gören YÖK yönetimimize ve ödülü bizzat takdim eden değerli hocamız Rektör Kazım Uysal'a şükranlarımızı sunuyoruz “dedi.