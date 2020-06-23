YÖK'ten Gediz MYO'nun Adalet Programı onaylandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Gediz Meslek Yüksekokulunun 2020-2021 Akademik Yılı'nda Hukuk Bölümü Adalet Programı'nın öğrenci alımına izin verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, “ Okulumuzda hali hazırda faaliyet gösteren Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Giyim Üretim Teknolojisi, Grafik Tasarımı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Lojistik, Moda Tasarımı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programların yanına Adalet programının da eklenmesiyle okulumuz güç kazanmıştır” dedi.

Müdür Kavasoğlu, "Adalet programının Gediz'e kazandırılmasında büyük emekleri olan Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Aydın'a, Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Tan'a, Gediz Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak'a ve Gediz Meslek Yüksekokulumuzun akademik ve idari personeline teşekkürlerini sunuyorum” diye konuştu.

Bu yıl öğrenci kabul edecek Adalet programının uzun yıllar öğrenci alabilecek potansiyelde olduğunu belirten Kavasoğlu, YÖK tarafından öğrenci alımı onaylanan Adalet programının okullarına ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.