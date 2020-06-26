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Yol değil adeta köstebek yuvası

Kütahya’da, Enne piknik alanı bölgesindeki yolun adeta köstebek yuvası haline geldiğini belirten vatandaşlar, yolun tamiri için yetkililerden yardım istedi.

Kütahya'da, Enne piknik alanı bölgesindeki yolun adeta köstebek yuvası haline geldiğini belirten vatandaşlar, yolun tamiri için yetkililerden yardım istedi.


Söz konusu bölgedeki yolun bir kısmının belediyeye bir kısmının ise İl Özel İdaresi'ne ait olduğunu belirten Vatandaşlar, "Bilindiği gibi, bu yol piknik için Enne bölgesine gelen vatandaşlarımız kullanıyor. Yani burası Kütahya'nın dışarıya açılan kapısı. Kış nedeniyle uzunluğu yaklaşık 1 kilometreyi bulan yolda çukurlar oluştu. Çukurlar kazaya sebebiyet verebilir. Çukurlar derhal kapatılmalı. Yetkililer, bu soruna acilen bir çözül bulmalı" dediler.

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