Yol ve kavşak çalışmaları ilçe giriş ve çıkış güzergahını değiştirdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı devam eden çevre yolu ve kavşak çalışmaları nedeniyle, ilçeye giriş ve çıkış yolu kapatılarak trafik tali yoldan sağlanıyor.

Emet ilçesine girişte bulunan Üniversite ve hastane önündeki alanda çevre yolu, ve kavşak yapımı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, trafik hizmete açılan çevre yolu ve ilçe merkezine girişte bulunan 1. Toki konutları istikametinden veriliyor. Kapatılan yolda belediye ekipleri tarafından kaldırım ve parke taşı sökme çalışmaları yürütülürken ilçe çıkışında sürücüler, 1. Toki, Esentepe ve akaryakıt istasyonu güzergahından çıkış yoluna ulaşıyorlar.

Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, olası kazaları önlemek adına sürücüleri çevre yolunu kullanmaları konusunda uyardı.

Her sefanın bir cefası olacağını belirten Başkan Doğan, ''Yaşanan sıkıntılar halkımızın ileriye yönelik refahı içindir. İlçemizin giriş ve çıkışlarını güzelleştirme adına yapılan çalışmalarda çevre yolumuz ve kavşak çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. 1 aya kadar bu güzergahta bir sıkıntımız olacak. Sürücülerimizden ricamız ilçe giriş ve çıkışlarında çevre yolunu kullanmalarıdır. Gerek Simav-Gediz- Hisarcık güzergahından geçişte, gerek Kütahya-Tavşanlı istikametinden geliş ve şehre girişte çevre yolunu kullanmak, istenmeyecek kazaları da önleme adına önemlidir. Bu konuda sürücülerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kaçamak yolları kullanmak, hem sürücülerimizi, hem de genel trafiğe tehlikeye atacaktır. Ekiplerimize yardımcı olarak işlerin biran önce tamamlanmasına katkı sağlayalım” dedi.