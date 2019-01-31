Yolda buldukları kızıl şahini yetkililere teslim ettiler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yol kenarında buldukları 'kızıl şahini' Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiler.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan ve haşere ile mücadele ilaçlama firması bulunan Ali Yaşaroğlu isimli vatandaş, aracı ile ilçeden Gediz ilçe istikametine gittiği sırada yol üzerinde uçamayan kuş buldular.

Anadolu'da 10 bin adet kaldığı tahmin edilen kızıl şahin, yaralı olarak yakalandı.

Yetkililer teslim edilen kızıl şahin veterinerler tarafından tedavi altına alınırken, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür edildi.

Yırtıcı kuşu bulan Ali Yaşaroğlu, "İşimiz gereği ilçeler ve hatta bazen iller arasında sürekli seyahat halindeyiz. Bu kuşu da yolda bulduk ve yetkililere teslim ettikten sonra az bulunan Kızıl Şahin olduğunu öğrendik" dedi.