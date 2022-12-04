İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yol kenarına savrulup hayatını kaybetti.



Kaza, Kütahya-Gediz karayolu Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 43 LU 587 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Zekiye Akgün'e çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale sonrasında Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Akgün'ün cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü K.K. gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.