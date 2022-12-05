İhlas Haber Ajansı

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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Kütahya’da otomobilin çarptığı yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Sinan A. yönetimindeki 43 AAP 706 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki İsmail Karaca'ya çarptı. Kazada, Karaca'ya olay yerinde hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Sürücü A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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