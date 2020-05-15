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Yonca üreticileri hasattan umutlu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yonca üreticilerinin bu yıl tarladan bekledikleri bereketli hasadın yonca ile başladığı belirtildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yonca üreticilerinin bu yıl tarladan bekledikleri bereketli hasadın yonca ile başladığı belirtildi.


Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, bahar aylarında yağan yağmurların tarım arazilerine yaradığını ifade etti. Tokdemir “ Kış aylarındaki kar yağışı ile bahar aylarındaki yağmurları çiftçinin yüzünü güldürecek. Bu yıl ilçemiz merkez ve köylerindeki yonca üretiminden olumlu sonuçlar bekliyoruz. Çiftçilerimize bereketli olsun” dedi.


Yonca üreticisi İsmail Ölmez, "İlk hasadımız olan yonca otunu biçtik. Bereketli olarak aldığımız bu hasattan memnunuz. Hem hayvanımızın besi kaynağı, hem de ekonomik açıdan gelir kaynağımız olan yonca otunun bu kadar iyi olması, diğer tarım ürünlerimizin müjdecisi olur inşallah” diye konuştu.

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