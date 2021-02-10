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"Yoncalı dünya ölçeğinde olmalı"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Yoncalı’nın dünya ölçeğinde bir yer olmaması için bir nedenin olmadığını ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Yoncalı'nın dünya ölçeğinde bir yer olmaması için bir nedenin olmadığını ifade etti.


Yoncalı Sağlık Turizmi İstişare Toplantısı'nda konuşan Vali Ali Çelik, “Vizyon, irade, ortak akıl ortaya koymalı ve ileriye dönük bakış açımızı güçlendirmeliyiz. Termalin, sağlığın gücünü kullanmalıyız. Zorluklar var ama bizi vazgeçirmeyecek. Yoncalı'nın kaderini değiştirmemiz lazım. Bu konuda elimden gelen desteği vereceğim” dedi.


Kütahya'nın il merkezi ve ilçeleriyle başlı başına bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Vali Çelik, “Yoncalı turizmin konaklama merkezi olabilir. Aizanoi Antik Kenti, Frig Vadisi, Dumlupınar, Murat Dağı, şehir merkezi ve ilçelerimizi birbirine entegre etmemiz lazım. Bütün çabam bu yönde” diye konuştu.

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